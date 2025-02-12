مصدر فلسطيني: مصر وقطر تعملان بشكل مكثف لحل أزمة الهدنة في غزة

قال مصدر فلسطيني لوكالة «فرانس برس»، إن الوسطاء المصريين والقطريين يعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء أزمة الهدنة في غزة، وذلك في خبر عاجل أوردته الوكالة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن إسرائيل هي المسئولة عن أي تعقيدات أو تأخير في تنفيذه.

وقال القيادي بالحركة باسم نعيم - في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعتها اليوم الأربعاء - إن الباب مفتوح أمام الوسطاء للتدخل وإعادة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مساره.

وأضاف أن الحركة تبذل قصارى جهدها لتفادي أي عقبات وأي تحديات لأنها لا ترغب في أن ينهار الاتفاق، معربا عن استعداد حماس تسليم السجناء يوم السبت المقبل إذا تم تصحيح الوضع عبر الوسطاء.

#عاجل: الوسطاء القطريون والمصريون "يعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء أزمة" الهدنة في #غزة (مصدر فلسطيني)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) February 12, 2025

وأعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر، وذلك بسبب انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق والتي من بينها تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.

من جانبه، خرج الرئيس الأمريكي، ليهدد حركة حماس، بـ«فتح أبواب الجحيم» إن لم تتم إعادة الأسرى، مؤكدا أن بوسع إسرائيل إلغاء الاتفاق، في إشارة إلى إمكانية استئناف حرب غزة.