محققون بالفلبين يقدمون شكاوى جنائية ضد نائبة الرئيس بسبب تهديداتها باغتياله

قدم المحققون في الحكومة الفلبينية، شكاوى جنائية تشمل شكوى بشأن التحريض ضد نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، اليوم الأربعاء؛ بسبب تهديدها علانية باغتيال الرئيس فرديناند ماركوس الابن، في حال تم قتلها هي نفسها، في ظل عاصفة سياسية متصاعدة.

وقال مدير المكتب الوطني للتحقيقات جايمي سانتياجو، في مؤتمر صحفي، إن الشكاوى بشأن التحريض وإثارة الفتنة والتهديدات الخطيرة الموجهة ضد دوتيرتي تم تقديمها إلى وزارة العدل، والتي ستقرر بدورها ما إذا كانت سترفض الشكاوى بشكل مباشر أو تحيلها إلى المحكمة.

وردت نائبة الرئيس، وهي محامية وابنة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي بإيجاز، قائلة إنها كانت تتوقع اتخاذ هذا الإجراء من جانب المكتب الوطني للتحقيقات.

واتهمت منافسيها السياسيين باتخاذ خطوات لمنعها من السعي لشغل منصب رئيس البلاد، عندما تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن في عام 2028.