محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان في مسجد الفتح

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان، التي أقيمت عقب صلاة العشاء في مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

وحضر الاحتفالية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، واللواء عبدالغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالهادي، وكيل وزارة العمل.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف، والتي ألقاها الدكتور محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان ومنزلتها عند الله تعالى، والدروس المستفادة من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأهمية تلك الليلة التي خصها الله بأحداث هامة كتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن هذا التحول يعكس وسطية الإسلام في الدين والأخلاق، ويشير إلى أهمية الإنقياد لأوامر الله بلا تأويل أو تسويف، لافتا إلى أن ليلة النصف من شعبان ليلة استجاب الله فيها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وكان ذلك تحقيقا لوعده الحق في قوله تعالى "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها".



وشهدت الاحتفالية تقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ عاصم السعيد نالت استحسان الحضور.