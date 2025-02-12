قوات الاحتلال تشن عدوان واسع النطاق شمال الخليل

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة النطاق داخل مخيم العروب شمال الخليل، منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال قد داهمت العشرات من منازل المواطنين، وفتشتها ونكلت بالمواطنين، وقامت باعتقال ما يزيد عن 70 مواطنا ونقلهم مقيدي الأيدي إلى عيادة العروب الصحية التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، حيث يتم التحقيق معهم ميدانيا.

وأشارت المصادر إلى قيام قوات الاحتلال بتحطيم محتويات العيادة الصحية قلل تحويلها لمقر تحقيق ميداني.

كما قالت مصادر إن قوات الاحتلال قد حولت منزلا داخل المخيم لمقر للتحقيق مع المواطنين.

وقد أخلت سلطات الاحتلال، سبيل غالبية من تم اعتقالهم والتحقيق معهم.

في غضون ذلك، قامت جرافات الاحتلال بهدم منزل الاحتلال لعائلة المواطن عدي الدنبر ويقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني عند مدخل مخيم العروب.