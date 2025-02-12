 جهاز الأمن الأوكراني يقول إنه كشف وجود جاسوس روسي رفيع المستوى في صفوفه - بوابة الشروق
الأربعاء 12 فبراير 2025 7:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

جهاز الأمن الأوكراني يقول إنه كشف وجود جاسوس روسي رفيع المستوى في صفوفه

كييف-د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 6:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 6:33 م

قال جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه كشف وجود جاسوس رفيع المستوى في صفوفه كان يعمل لصالح روسيا.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليوك، في رسالة مصورة نشرها الجهاز: "مهما حاول العدو التسلل إلى صفوفنا، فلن ينجح".

وتردد أن ماليوك هو الذي ألقى القبض على المشتبه به شخصيا.

وقال ماليوك، إن الشخص الذي تم اعتقاله كان يشغل منصب رئيس مقر مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز الأمن الأوكراني.

وأضاف ماليوك أن الجهاز وثق 14 حالة من نقل المعلومات إلى موسكو قام بها هذا الشخص، مؤكدا استخدام المشتبه به كذلك لنقل معلومات زائفة إلى الجانب الروسي.

ويواجه الجاسوس المزعوم الآن عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن بتهمة الخيانة العظمى.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ نحو 3 سنوات، ونشأ جهاز الأمن الأوكراني، مثل وكالة الاستخبارات المحلية الروسية، من جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك