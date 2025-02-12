ترامب يوجه رسالة إلى شعب الأردن: لديكم ملك من أعظم زعماء العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن ملك الأردن عبدالله الثاني أحد القادة العظماء الحقيقيين في العالم.

وووجه ترامب، رسالة إلى شعب الأردن، بثها حساب البيت الأبيض عبر منصة "إكس"، قائلا: "أنتم شعب رائع للغاية، يتمتع بذكاء وطاقة هائلين... لديكم ملك هو رجل عظيم... هو أحد القادة العظماء الحقيقيين في العالم، أنتم محظوظون به"، بحسب قناة المملكة الأردنية.

كان ملك الأردن، أكد أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة له فوق كل اعتبار.

وقال ملك الأردن في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على منصة إكس أمس: "أنهيت مباحثات بناءة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض. ممتنون لحسن الضيافة. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك".

وأعاد ملك الأردن، التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، موضحا أن هذا هو الموقف العربي الموحد ويجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع.