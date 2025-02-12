حسني عبدربه بعد خسارة الإسماعيلي: لازم وقفة وحساب

هاجم حسني عبدربه نجم النادي الإسماعيلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش والجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم وذلك بعد الخسارة أمام الجونة بهدفين دون رد، اليوم بالجولة الـ13 من الدوري.

وقال حسني عبدربه، في تصريحات تلفزيونية: "مش عارف أقول إيه، متضايق جدًا، لاعبو الإسماعيلي والجهاز الفني مراحوش الجونة".

وأضاف: "لازم يبقى في وقفة ولازم اللعيبة تتحاسب لو بقيم اللعيبة والجهاز الفني هياخدو صفر من 10".

واختتم تصريحاته قائلا: "كان هناك أخطاء في التشكيل وطريقة اللعب وإصرار على مشاركة بعض اللاعبين،لازم يبقى في وقفة وفي حساب مع اللاعبين والجهاز الفني، لإنقاذ الفريق قبل فوات الأوان".