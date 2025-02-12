كلوب بروج يفوز على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

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تقدم كلوب بروج البلجيكي خطوة لا بأس بها نحو التأهل لمرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق بروج فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه أتالانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بالبطولة القارية.

وبادر الإسباني فيران جوتجلا بالتسجيل لكلوب بروج في الدقيقة 15، لكن الكرواتي ماريو باساليتش أدرك التعادل لأتالانتا في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أحرز السويدي جوستاف نيلسون هدف الفوز لبروج من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبح يكفي بروج التعادل في مباراة الإياب، التي ستقام بملعب أتالانتا يوم الثلاثاء القادم، فيما بات يتعين على الفريق الإيطالي الفوز بفارق هدفين على الأقل، لتجنب الخروج من المسابقة.