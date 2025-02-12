الغرف التجارية: أسعار الجملة مستقرة منذ 3 أشهر دون أي ارتفاعات

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لديها مخزون كاف من جميع أنواع السلع يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن الرصيد في الموانئ يبلغ حوالي 2 مليون طن، بالإضافة إلى التعاقدات التي تغطي أكثر من معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال شهر رمضان.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى وجود وفرة كبيرة في السلع واستقرار بالأسعار، قائلا إن جميع السلاسل التجارية تقدم حاليا خصومات وعروضا قوية، لا سيما مع بدء عروض رمضان التي أصبحت تنافسية للغاية، خاصة في السلع الغذائية التي لها فترة صلاحية محددة.

ونوه إلى أن المخزون في مخازن السلاسل التجارية ومحال البقالة يكفي لمدة شهرين إضافيين كحد أدنى، مؤكدا أن مصر يمكنها التوقف عن استيراد بعض السلع لمدة شهر أو شهرين، في ظل أن لديها ما يكفي من السلع حتى نهاية العام.

وأوضح أن رصيد وزارة التموين من السكر يكفي لمدة 12 شهرا، بالإضافة إلى رصيد القطاع الخاص 6 أشهر، مضيفا أن «الأرصدة من جميع السلع مطمئنة إلى أقصى درجة، وأسعار الجملة مستقرة منذ 3 أشهر دون أي ارتفاعات، وستنعكس خلال الفترة المقبلة على أسعار التجزئة إما باستقرارها أو انخفاضها».