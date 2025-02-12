فقدان 5 أشخاص بعد انقلاب قارب صيد قبالة جزيرة كورية جنوبية

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قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن خمسة أشخاص فقدوا عقب انقلاب قارب قبالة جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية.

وقالت قوات خفر السواحل بمدينة سيوجويبو بالجزيرة إن طاقما يتألف من 10 أفراد كانوا على متن القارب الذي يزن 32 طنا، الذي أرسل نداء استغاثة نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وقام رجال الإنقاذ بإنقاذ خمسة أشخاص، بينهم قبطان كوري جنوبي وثلاثة فيتناميين وإندونيسي.

وتم نشر نحو 20 من أفراد خفر السواحل وسفن بحرية ومدنية للبحث عن ناجين.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك أوامره للمسؤولين لحشد" جميع المعدات والأفراد" للعثور على بقية طاقم القارب المفقودين وضمان سلامة فريق الإنقاذ.