رئيس البرلمان العربي: ندعم الموقف العربي والمصري لإعادة إعمار غزة ورفض دعوات التهجير للشعب الفلسطيني

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، دعم البرلمان ومساندته للموقف العربي والمصري في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية.

وشدد على أهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصة في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه.

وشدد اليماحي، على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله وبنوده، واستدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات.

وأعرب عن رفضه التام لأية محاولات لتقسيم قطاع غزة، وضرورة انسحاب قوات كيان الاحتلال بالكامل، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي وشعوب العالم الحر والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى نصرة إخواننا المظلومين في فلسطين ودعم الجهود العربية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورفض أي محاولات لتهجيرهم أو انتزاع أرضهم بالقوة.