ماكيت القاهرة لطارق إمام تفوز بجائزة بيت الغشام الدولية للترجمة

أعلن الكاتب طارق إمام عن فوز الترجمة الإنجليزية لروايته «ماكيت القاهرة» بجائزة بيت الغشام – دار عرب الدولية للترجمة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح إمام أن الترجمة، التي أنجزتها المترجمة الأمريكية كاثرين فان دي فات (Katherine Van de Vate)، حصدت الجائزة المرموقة تقديرًا لقيمتها الأدبية وجودة نقلها إلى اللغة الإنجليزية.

وأضاف: «شكرًا لإدارة الجائزة، ولجنة تحكيمها الرفيعة، على هذا التكريم الذي منحته لعملنا»، معربًا عن امتنانه لهذا التقدير.

وتابع: «شكرًا لمترجمتي المتفانية، التي تعمل منذ سنوات على إتمام هذا المشروع بإخلاص وبإبداعية خلاقة»، مشيدًا بدورها في إنجاز الترجمة.

واختتم طارق إمام منشوره قائلًا: «وشكرًا، دائمًا، للكتابة»، في إشارة إلى اعتزازه بتجربته الإبداعية ومسيرته الأدبية.