نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل بعنوان "الإطار الوطني لخريطة طريق البرامج البينية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس، وذلك في إطار مشروع تطوير البرامج البينية المنفذ بالتعاون مع هيئة فولبرايت بمصر، بما يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التكامل بين التخصصات.

واستعرضت الخبيرة الدولية ببرنامج فولبرايت الأستاذة الدكتورة هيلين تشين الأسس العلمية لتصميم البرامج التعليمية المبتكرة، مشيرة إلى أن التعددية التخصصية تمثل توجهًا استراتيجيًا أساسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030، لما لها من أثر في معالجة الفجوات في سوق العمل والتحديات المجتمعية.

كما أكدت المناقشات أهمية اعتماد منهجية شاملة في تصميم المناهج لضمان التكامل وتفادي التكرار، وتحقيق التوازن بين المرونة والانضباط الأكاديمي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون البرامج مصممة وفق احتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص توظيف الخريجين في المجالات المستقبلية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وتناولت الورشة، استعراض الهيكل التنظيمي للجان القطاع وآليات مراجعة واعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة، مع إبراز الدور المحوري للجنة الدراسات البينية، بجانب عرض الإرشادات التفصيلية التي أقرها المجلس لتقييم البرامج البينية وفق معايير ومؤشرات دقيقة تحاكي نظم الاعتماد الدولية.

واختتمت الورشة، بالتأكيد على أن البرامج البينية تمثل ثمرة تخطيط استراتيجي واعٍ قائم على أسس علمية، مع التشديد على أهمية تكييف النماذج الدولية بما يتلاءم مع السياق المحلي والأطر التشريعية المصرية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل والتعلم المستمر مدى الحياة.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة هيلين تشين، أن نجاح هذه البرامج يعتمد بشكل أساسي على تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس بفاعلية، مشيرة إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز قدرات الجامعات وتمكين الطلاب من الإسهام الفعّال في خدمة المجتمع.