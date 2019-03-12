سياسي أوروبي بارز يتوجه غدا للمجر لتفادي انقسام المحافظين في البرلمان الأوروبي

يتوجه الألماني مانفريد فيبر، أبرز مرشحي حزب الشعب الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء إلى بودابست على أمل تفادي انقسام في الكتلة البرلمانية المحافظة.

وقالت المتحدثة باسم حزب الشعب الأوروبي في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من المقرر أن يلتقي فيبر مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وسط دعوات لاستبعاد حزب فيدس، الذي يتزعمه أوربان، بسبب مواقفه القومية المتطرفة والمشككة في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأن مستقبل حزب فيدس في الكتلة غدا الأربعاء، حيث أن استبعاده أصبح أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.

ويضم حزب الشعب الأوروبي 56 حزبا، من بينها الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، وفيدس، وفورزا إيطاليا (ايطاليا إلى الأمام) حزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، والجمهوريين الفرنسيين وحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي وحزب الشعب الإسباني.

وطالبت 13 من الأحزاب المنضوية تحت حزب الشعب الأوروبي بتعليق عضوية فيدس أو استبعاده من المجموعة، وليس من بينها الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني.

وأثارت حملة ملصقات في المجر ضد رئيس المفوضية الأوروبية والعضو بحزب الشعب الأوروبي جان كلود يونكر انتقادات شديدة مؤخرا. وطالب فيبر أوربان بالاعتذار عن الملصقات.

ولكن الإطاحة بحزب فيدس خارج حزب الشعب الأوروبي سيجعل الكتلة أصغر، في الوقت الذي تخشى فيه المجموعة من خسارة الأصوات في الانتخابات الأوروبية في شهر مايو المقبل.