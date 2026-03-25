المحكمة الرياضية تؤكد استئناف السنغال على قرار سحب لقب كأس أمم أفريقيا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تقدم باستئناف على القرار الذي أعلن المغرب فائزًا بكأس الأمم الأفريقية 2025، مطالبًا بإعادة اللقب إلى السنغال كالفائز الأصلي.

وتم تسجيل الاستئناف لدى المحكمة بتاريخ 25 مارس 2026، بهدف إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وإعلان المنتخب السنغالي لكرة القدم هو الفائز الشرعي بالبطولة.

ويعود النزاع إلى قرار الكاف الصادر في 17 مارس، الذي قضى بتجريد السنغال من اللقب ومنحه للمغرب بنتيجة 3-0 اعتبارياً، بعد مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجًا على ركلة جزاء في نهائي البطولة الذي أقيم في يناير الماضي.

وطالبت السنغال بوقف تنفيذ القرار فورًا لتفادي آثار لا رجعة فيها على حقوقها في المشاركة بالمسابقات الدولية والقارية كبطل لإفريقيا.