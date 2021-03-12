قال الفنان هشام عباس، أنه لم يوفق في مجال السينما والتمثيل، موضحًا أن هذا الأمر «قدر».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «ليلة الخميس»، الذي تقدمه ياسمين عز عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس: «دي أرزاق وأقدار، ربنا لو عاوزني أمثل وشايف إني ممكن أمثل كان ساعدني أعمل ده، لكن أنا ماتوففتش».

وذكر أنه لم يشعر بالرغبة في التمثيل عند عرض أدوار عليه في البداية، منها شخصية أحمد السقا في «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وأحمد آدم في «فيلم هندي»، ومصطفى قمر في «الحب الأول»، مازحًا: «كنت عاوز حد يكتبلي فيلم مخصوص على شخصيتي».

وعن رفضه دور أحمد السقا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، عقب: «مكنتش عاوز أطلع أول مرة أغني ورا واحدة ونتخانق مع بعض على الغنا، حسيت إني مش عاوز كده».

وأعرب عن حبه الشديد للفيلم، مضيفًا أن الفنان أحمد السقا أدى الدور بشكل «هائل»، لكنه عندما قرأ الدور لم يشعر بأن الشخصية تليق به.