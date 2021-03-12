باكستان: 2701 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت باكستان تسجيل 54 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و430 حالة حتى اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء لعدد المصابين، تسجيل 2701 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 600 ألفا و198 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و402 ألف و639 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس، بينها 41 ألفا و133 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعافى 568 ألفا و65 من المصابين في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1709 مريضا في حالة حرجة.