عماد الدين حسين وعمرو الليثى ومحمود مسلم ضيوف منتدى إعلام القاهرة عن رؤية مصر ٢٠٣٠

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة منتدى الإعلام والتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وذلك يوم الخميس المقبل.



وذكرت الكلية أن مقررة المنتدى الدكتور ليلى عبدالمجيد، أستاذ الصحافة ومدير وحدة الجودة، بحضور الدكتورة نجوى كامل الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية والدكتورة أمل السيد، وكيل كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، ومحمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.