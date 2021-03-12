صربيا تبدأ إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي في مايو المقبل

أعلنت صربيا أنها ستبدأ في إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) "سبوتنيك في " في 20 مايو المقبل، وذلك وفقا لاتفاق تم توقيعه بين البلدين اليوم الخميس.

وقال وزير الدولة الصربي نيناد بوبوفيتش الذي وقع على الاتفاق مع وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف في تعليقات حول لهيئة الإذاعة الرسمية الصربية (آر تي أس)، إن الاتفاق، سيجعل صربيا البلد الثاني بعد روسيا الذي يقوم بتصنيع اللقاح.

وسيحصل معهد تورلاك على الترخيص الصربي لإنتاج اللقاح.

والمعهد متخصص في لقاحات وأبحاث الفيروسات، ويمكن أن تؤدي دورة الإنتاج الأولى إلى إنتاج 4 ملايين جرعة.

وتستخدم صربيا اللقاح الروسي "سبوتنيك في" منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أنها كانت تستخدم أيضا اللقاحات التي أنتجتها الشركات الغربية، وكذلك اللقاح المصنوع من الصين "سينو فارم".

وقامت صربيا بتطعيم 8ر1 مليون شخص حتى الآن، مما يجعلها الدولة الثانية فقط بعد بريطانيا في أوروبا، من حيث التطعيمات. وحتى الآن، تلقى 666 ألف شخص جرعة ثانية من اللقاح.

ولا تزال وكالة الأدوية الأوروبية تراجع اللقاح الروسي "سبوتنيك في" لتحديد ما إذا كان سيتم اعتماده للاستخدام داخل الاتحاد الأوروبي.