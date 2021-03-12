أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المتواصل لعمل البرلمان العربي، واهتمامه بنشر قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر والتعايش الإنساني.

جاء خلال لقاء العسومي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون، بما يرسخ قيم التسامح والسلام ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الجمعة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للدور العظيم والرسالة السامية التي يقدمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير، والذي امتد دورها للخارج من خلال موفديها بمختلف دول العالم، فضلاً عن دورها في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم وبناء الوعي.

من جانبه، ثمن وزير الأوقاف مشاركة وفد للبرلمان العربي برئاسة العسومي في أعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" يومي 13 و14 مارس 2021م، مؤكداً أن مشاركته تعد إضافة كبيرة بما يحمله من رؤية ثاقبة وواضحة وبعيدة المدى.

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة بالمساعي الحثيثة للبرلمان العربي برئاسة العسومي والنجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة، والتي تصب لصالح خدمة قضايا المنطقة العربية.

وأعرب عن استعداده التام للتعاون الكامل مع البرلمان العربي، ولا سيما في مجال نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وثمن الدكتور محمد مختار جمعة، جهود العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في دعم قضايا الحق والعدل، وإعلاء الوسطية، مشيدا بالجهود التي يبذلها في جعل مملكة البحرين مركزاً عالميا للتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على المستوى الرسمي والشعبي، وأيضاً العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر مع نظيره في مملكة البحرين، مما جعلها نموذجا للعلاقات العربية العربية.