عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع نائبه ياسين منصور، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي.

وأشار الأهلي في بيان رسمي إلى أن الخطيب استعرض خلال هذا الاجتماع تطورات ملف كرة القدم في النادي، وتقييم ياسين منصور وعبد الحفيظ للمرحلة الماضية فيما يخص قطاع كرة القدم.

كما ناقش الثلاثي أيضًا الرؤية الكاملة للمرحلة القادمة، بما يحقق أهداف النادي وطموحاته على كافة المستويات.

وكان النادي الأهلي أعلن في 25 مارس الماضي أن الخطيب قرر التنحي عن مهمة الإشراف العام على ملف كرة القدم بالنادي، وترك المسؤولية لكل من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ.

وفي أول خطوة بعد ابتعاد الخطيب عن المشهد، أعلن النادي عن إقالة لجان التخطيط والتعاقدات والكشافين، مع تأجيل قرارات أخرى لنهاية الموسم الجاري، وذلك في أعقاب الخروج من دوري أبطال أفريقيا بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام الترجي التونسي في دور الثمانية.

وجاء اجتماع اليوم أيضًا بعد أكثر من بيان لإدارة الأهلي ضد قناة مودرن، وصل إلى إعلان مقاطعة القناة بسبب الحديث عن غضب الخطيب من ابتعاده عن المشهد في إدارة ملف كرة القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة حاسمة أمام بيراميدز، يوم الإثنين المقبل، وفاز أمس على زد بنتيجة 3-1 في مباراة ودية، سيحصل الفريق بعدها على راحة يومين من التدريبات.

وأقيمت المباراة الودية بحضور الخطيب بجوار مقاعد البدلاء للاطمئنان على أحوال الفريق قبل آخر أربع مباريات له في بطولة الدوري.