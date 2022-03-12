موراتا يقود يوفنتوس للفوز على مضيفه سامبدوريا بالدوري الإيطالي

قاد المهاجم الإسباني الدولي الفارو موراتا فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه سامبدوريا 3 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وابتعد فريق سبيزيا خطوة مهمة عن منطقة الخطر بفوزه على ضيفه كالياري 2 /صفر في الوقت الذي تعادل فيه ساليرنيتانا بصعوبة مع ضيفه ساسولو 2 /2.

وعلى ملعب ماراتسي، تقدم يوفنتوس بهدف عكسي سجله مايا يوشيدا لاعب سامبدوريا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23 ثم أضاف موراتا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

ورد سامبدوريا بهدف عن طريق الألماني من أصل مغربي عبدالحميد صابري في الدقيقة 84 لكن موراتا أكد فوز يوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل دقيقتين من النهاية.

الفوز رفع رصيد يوفنوس إلى 56 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى استاد البرتو بيكو، تقدم دانييلي فيردي بهدف لسبيزيا في الدقيقة 36 من ضربة جزاء ثم أضاف مارتن إيرليك الهدف الثاني في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد سبيزيا إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد كالياري عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب آريكي، تقدم فيدريكو بونازولي بهدف لساليرنيتانا في الدقيقة الثامنة لكن ساسولو رد بهدفين عن طريق جيانلوكا سكاماكا وحامد جونيور تراوري في الدقيقتين 20 و30 ثم خطف ميلان ديوريتش هدف التعادل لأصحاب الأرض قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع ساسولو رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر مقابل 16 نقطة لساليرنيتانا في المركز الأخير.