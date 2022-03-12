زيلينسكي: نعمل مع المفوضية الأوروبية لتسريع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ بلاده تعمل مع المفوضية الأوروبية على تسريع انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز".



وأضاف الرئيس الأوكراني، أن بلاده تنتظر حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا، مطالبًا في الوقت نفسه، بالإفراج الفوري عن عمدة ميليتوبول.



وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.



فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".



وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.