روسيا: جاهزون لاستئناف محادثات الحد من الأسلحة مع واشنطن حال الاستعداد الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنّ موسكو وواشنطن لا يزالان على اتصال دائم.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الخارجية الروسية، قولها إن موسكو جاهزة لاستئناف محادثات الحد من الأسلحة مع واشنطن إذا كانت مستعدة لذلك، مشيرة إلى أنّ المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية التي تم إرسالها إلى واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لم تعد صالحة.



ومع دخول عملية غزو أوكرانيا يومها السادس عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.



فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".



وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.