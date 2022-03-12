روسيا تتحدث عن هجمات بالقرب من كييف وتحقق تقدما في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن الجيش الروسي يواصل هجماته على "جبهة واسعة" في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في بيان له إن القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عددا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف، والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفوري بشرق العاصمة، بحسب ما اوردته قناة "أر تي عربية" الروسية.



وأفادت روسيا بأن قواتها والقوات الانفصالية من لوهانسك ودونيتسك استولوا على منشآت عدة في شرق أوكرانيا. وتقدمت الوحدات من "مليشيا الشعب" لدونيتسك تسعة كيلومترات أخرى، أما القوات الروسية المسلحة فتقدمت ما إجماليه 21 كيلومترا والمجموعات من "جمهورية لوهانسك الشعيبة" ستة كيلومترات. ولم يتسن التحقق من تلك الأرقام بشكل مستقل.



وفي بداية الحرب التي انطلقت في 24 فبراير، كان الانفصاليون يسيطرون على نحو 30% من المناطق. أما الآن، وبحسب الأرقام الأوكرانية، فإن 70% من منطقة لوهانسك تحت سيطرة الانفصاليين.