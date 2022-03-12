ألمانيا تدعو إلى دعم الدول المجاورة لأوكرانيا في التعامل مع لاجئي الحرب

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم للدول المجاورة لأوكرانيا في التعامل مع لاجئي الحرب النازحين من الجمهورية السوفيتية السابقة.

وخلال زيارتها للمنطقة الحدودية بين مولدوفا وأوكرانيا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم السبت إن هذه الدعوة تنطبق على نحو خاص على مولدوفا.

وحسب حرس الحدود المولدوفية، فإن ما يترواح بين 4000 و5000 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال يدخلون إلى مولدوفا يوميا من معبر بلانكا هربا من الحرب في أوكرانيا، ووصل هذا العدد في بعض الأيام إلى 12 ألف شخص.

وقالت بيربوك إن مولودوفا واحدة من أصغر الدول المجاورة لأوكرانيا وإنها آوت مع ذلك العديد من الناس خلال الأيام الماضية " لكنهم لن يتمكنوا من تحمل هذا وحدهم على المدى البعيد"، ورأت أن على المجتمع الدولي أن يعمل على نقل الناس من منطقة الحدود في مولدوفا إلى مكان آمن.

وأضافت بيربوك أن العديد من الناس وصلوا في أيام الحرب الأولى على متن سياراتهم الخاصة وتم نقلهم من هناك عن طريق أقاربهم " لكن كلما زادت شراسة الحرب سيزاد عدد المصابين الذين لن يتمكنوا من أخذ شيء معهم في هروبهم، ومن ثم ستزداد الحاجة هنا أيضا إلى تقديم الدعم".

وذكرت بيربوك أن الحكومة الألمانية تعمل مع شركاء دوليين على أن توضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الوقف الفوري لقصف أناس أبرياء مشيرة إلى أنه رغم استخدام الكرملين لكلمة عرض السلام في حديثه، فإن هناك مستشفيات ومراكز ولادة تتعرض للقصف في نفس الوقت، وتابعت بيربوك أنه يبدو أن موسكو لا تعني عرض السلام بشكل جاد وأوضحت أن هذا هو السبب في زيادة الضغط الدولي "من أجل عزل نظام الحكم الروسي".

ونوهت بيربوك إلى أن الحكومة في مولدوفا تمر بموقف صعب للغاية وأنها بذلت كل ما تستطيعه للعمل على التحرر من الاعتماد على إمدادات الطاقة القادمة من روسيا في السنوات التالية.

ورأت بيربوك أن الإمداد المركزي بالكهرباء عبر منطقة ترانسنيستريا التي يسيطر عليها انفصاليون روس سيؤدي إلى أن تصبح مولدوفا "معتمدة بالكامل على الحكومة الروسية" في إمدادات الطاقة لافتة إلى أن البلاد تمر بوضع خطيرة ومتوتر بسبب هذه البنية التحتية.