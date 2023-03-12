وزيرة الإعلام الباكستانية: رئيس حركة الإنصاف يرغب في إحداث اضطرابات لتحقيق أهدافه

قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب، اليوم الأحد، إن رئيس حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان يرغب في إحداث اضطرابات وعدم استقرار من أجل تحقيق أجندته، معتبرة أنه ليس له علاقة باقتصاد البلاد أو تقدمها.



وخلال مؤتمر صحفي في مدينة لاهور الباكستانية، قالت الوزيرة ، إن "عمران خان يمارس السياسة على جثث العاملين في حركته، الآن المواطنون يوجهون أسئلة لعمران خان بشأن مسيراته الطويلة وسياسته بشأن موت عاملين في الحزب، والتآمر وغسل الأموال وقضية تايرن وايت وغيرها من القضايا".



وأضافت أن نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات كان يمثل أمام المحاكم في القضايا المسجلة ضده، وكان دائما يحترم القضاء.



ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية عن وزيرة الإعلام قولها، إن شريف لم يتحدث مطلقا عن إحداث فوضى في البلاد، مشيرة إلى أن القادة الآخرين في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية كانوا يمثلون دائما أمام المحاكم ولم يستغلوا العاملين والأتباع من أجل السياسة.



وقالت مريم أورنكزيب، إنه في أي وقت تستدعي فيه المحاكم عمران خان، يستخدم أساليب متنوعة لتجنب المثول أمامها والإضرار بالقضاء والنظام.