الأردن يسير قافلة مساعدات برية مكونة من 14 شاحنة إلى سوريا

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية إلى سوريا، ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

وطبقا لبيان الهيئة، تتكون القافلة من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والحرامات والفرشات وطرود صحية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات الأمم المتحدة عبر نظام التبادل Back to Back.

وبتوجيهات ملكية، وصلت أولى المساعدات الأردنية إلى سوريا من خلال طائرتين جويتين في 8 فبراير ضمن الجسر الجوي، الذي وصل عدد الطائرات المرسلة خلاله إلى سوريا 3 طائرات من خلال مطاري دمشق وحلب، فيما تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى سوريا.