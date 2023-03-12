 نادر السيد: محمد الشناوي ينقصه جزء تدريبي ولابد أن يعترف بالأخطاء - بوابة الشروق
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نادر السيد: محمد الشناوي ينقصه جزء تدريبي ولابد أن يعترف بالأخطاء

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 5:10 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 5:10 م

أكد نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر السابق، أن هناك جزء تدريبي ينقص محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال نادر السيد في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: «محمد الشناوي مستواه متراجع للعديد من الأسباب، ولكن في مقدمتها هناك جزء تدريبي ناقص وذلك واضح بشدة، في الاستجابة الحركية وسرعة رد الفعل».

وأضاف: «محمد الشناوي أصبحت تحركاته بطيئة بعض الشئ خلال الفترة الأخيرة، ولابد أن يعمل على سرعة رد الفعل والاستجابة الحركية».

وتابع نادر السيد: «محمد الشناوي عليه الاعتراف أن مستواه متراجع الفترة الأخيرة من أجل أن يعود من جديد، وأن لا يكون هناك أي حجج بشأن الشمس أو التصريحات عن توقيت المباراة، نقول كل ذلك لأننا نعلم إمكانيات الشناوي».


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