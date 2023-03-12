تستعد وزارة التموين، خلال الأيام المقبلة، لطرح الكارت مسبق الدفع، والذي من خلاله يمكن للمواطن الحصول على رغيف العيش من المخابز الحكومية في كل أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال استخدام "الفيزا"، وهذا بعدما صدر قرار جديد من قبل الجهات المعنية بالوزارة بشأن توفير "كارت فيزا" داخل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، لـ"الشروق"، أنه يمكن للمواطن من خارج منظومة الدعم شراءه ومن ثم شحن بمبلغ مالي محدد وبعدها سيكون بالإمكان استخدام هذا الرصيد في شراء العيش الحر من داخل المخابز.

وقال المصدر، إن الكارت كان من المفترض طرحه قبل هذه الأيام، ولكن قمنا بعدة تجارب حتى لا تحدث أي مشاكل بعد تشغيل المنظومة، مشيرًا إلى أننا نسعى لطرح الكارت قبل شهر رمضان، حتى يستفيد المواطن من الكارت.

وتابع أن أسباب تأخير طرح الكارت هي في الأساس أسباب تقنية وفنية، وهناك عدد من الجهات تشترك في هذه المنظومة، وليس قاصرًا فقط على وزارة التموين والتي ستشرف عليه عقب التشغيل، ويتم حاليا دراسه كيفية ربط هذا النظام الجديد بالمنظمة التموينية ومن بينها المخابز والمطاحن.

وذكر المصدر أن المخابز التموينية تنتج خلال هذه الفترة ما يزيد عن 100 مليار رغيف خبز سنويًا، وأن سعر الرغيف الواحد يكلف خزينة الدولة أكثر من 90 قرشا، ولكن يتم بيعه للمواطن بنحو 5 قروش فقط، في حين يتم تحميل فارق التكلفة على ميزانية الدولة، وهو أمر يكلف نحو 92 مليار جنيه.