تقلبات جوية بالسعودية تفرض الدراسة عن بعد في جدة ومكة والباحة والمخواة

أعلنت إدارات تعليم الباحة والمخواة وجدة ومكة المكرمة السعودية التحول للدراسة عن بعد عبر منصة "مدرستي" يوم الأحد 12 فبراير، بسبب التقلبات الجوية التي حذر منها المركز الوطني للأرصاد.

وفي جدّة، ذكرت إدارة تعليم فيها، عبر تغريدة في "تويتر": "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع .. تقرر تحويل الدراسة يوم غد الأحد 20 / 8 / 1444 هـ، لتكون (عن بعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدّة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم".

كما أعلنت إدارة تعليم الباحة في بيانها أيضا تحويل الدراسة عن بعد لجميع المدارس فيها، وكذلك الأمر في المخواة.

وعن حالة الطقس في تلك المناطق، تحدث المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، عن توقعات بحالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد.

وأشار المركز الوطني إلى هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية 3 مناطق كالتالي "مكة المكرمة، وعسير، والرياض".