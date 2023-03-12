أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من تجديد عقد سيف جعفر ويوسف نبيه

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن مسألة تجديد عقد ثنائي الفريق سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، واللذان ينتهي تعاقدهما مع الفريق مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «إدارة الزمالك لا تعمل بالقطعة، ونعلم جيدًا قيمة اللاعبين الشباب في الفريق مثل سيف ويوسف وحسام عبد المجيد ومحمد طارق، كما سيتم تصعيد العديد من اللاعبين أيضًا خلال الفترة القادمة مثل طارق علاء وإيشو».

وأضاف: «مطلع الموسم الجاري، اضطرينا إلى شراء عدد كبير من اللاعبين، بسبب عدم وجود رفاهية مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب، لأننا ننافس على جميع البطولات التي نشارك بها، وكان لازم ندعم الفريق بلاعبين كبار».

وأوضح أمير مرتضى: «سيف جعفر من اللاعبين الذين سيتم تجديد عقودهم خلال الفترة القادمة، هذه سياسية إدارة الكرة بالاتفاق مع المدير الفني».

وأتم: «سيتم تجديد عقد الثنائي سيف جعفر ويوسف أسامة في الوقت المناسب، كما سيتم تعديل عقد محمد صبحي أيضًا، لو ظل على هذا المستوى الرائع».