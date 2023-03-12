 كسر في الجمجمة.. المباحث تحقق في واقعة سقوط شاب من الطابق السابع بالقاهرة الجديدة - بوابة الشروق
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كسر في الجمجمة.. المباحث تحقق في واقعة سقوط شاب من الطابق السابع بالقاهرة الجديدة

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 12:34 م

 

أصيب شاب بكسر في الجمجمة وجروح متفرقة بالجسد إثر سقوطه من الطابق السابع بمنطقة القاهرة الجديدة؛ وتم نقله إلى المستشفى.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة النجدة، بلاغًا يفيد بوجود مصاب بأحد الشوارع في القاهرة الجديدة؛ فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وعُثر على شاب في العقد الثالث من عمره بعد سقوطه من الطابق السابع وإصابته بنزيف بالمخ، وكسر في الجمجمة وكسر مفتوح بالساق اليمني وجروح قطعية بفروة الرأس؛ وتم نقله لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج.

ويناقش رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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