ريال مدريد يضع شرطا للتعاقد مع مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن شروط ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة " آس " أن النادي الملكي يحلم بالتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال مجانية في عام 2024، عندما ينتهي عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

على الرغم من أن العملاق الإسباني واجه صعوبة في السيطرة على مبابي الصيف الماضي، حيث رفض المهاجم الانتقال إلى سانتياجو برنابيو في اللحظة الأخيرة، إلا أن النادي لم يغب عن اللاعب الفرنسي حتى الآن.

وعلى الرغم من العلاقة المشوشة بين مبابي وجماهير ريال مدريد، لا يزال النادي مهتمًا بالحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع كيليان مبابي إلا إذا وصل في صفقة إنتقال حر، بعد أن حاول النادي مرارًا وتكرارًا الحصول على خدماته مقابل عروض مرتفعه. يذكر أن تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي مع نهاية صيف عام 2024، ولديه شرط يتيح له التمديد لموسم آخر.