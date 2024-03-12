الهلال يحقق فوزا تاريخيا على الاتحاد ويبلغ المربع الذهبي الآسيوي

كتب الهلال اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية بعدما أصبح أول فريق على مستوى العالم يحقق 28 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات.

وجاء الفوز الـ28 على التوالي للهلال على حساب مواطنه اتحاد جدة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأصبح الهلال أول فريق في تاريخ كرة القدم يصل للفوز رقم 28 على التوالي، محطمًا رقم فريق نيو سينتس الويلزي صاحب الـ27 فوزًا متتاليًا والذي ظل محتفظًا به 8 سنوات كاملة.

وضرب الهلال موعدًا مع العين في نصف النهائي حيث كان الفريق الإماراتي للمحطة قبل الأخيرة من البطولة القارية، بالفوز على النصر السعودي 3 /1 بركلات الجزاء الترجيحية عقب تعادلهما 4 /4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

وحسم الهلال مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين دون رد ليتفوق 4 /صفر في مجموع اللقاءين.

وتقدم ياسر الشهراني بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.

وأنهى الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الثواني الأخيرة.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في الدقائق الأولى ، حيث سعى الاتحاد صاحب الأرض لإحياء آماله في التأهل عبر النهج الهجومي، الذي بدأ به المواجهة معتمداً على خبرة عبدالرزاق حمدالله ومن خلفه الثلاثي رومارينيو وأحمد الغامدي ومروان الصحفي.

في المقابل واجه الهلال البداية المتوقعة للفريق المضيف بانضباط تكتيكي مميز، ونجح في احتواء اندفاع الاتحاد متسلحا بخبرة روبين نيفيز وسلمان الفرج وسيرجي ميلينكوفيتش، في حين تولى الثلاثي الهجومي سالم الدوسري ومالكوم أوليفيرا والكسندر ميتروفيتش مهمة إزعاج دفاعات الاتحاد.

وجاءت أولى ملامح التهديد للاتحاد عبر البرازيلي رومارينيو الذي تسلم كرة بينية من زميله فابينيو داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في أحضان الحارس محمد العويس، قبل أن يتصدى القائم الأيسر لتسديدة قوية أطلقها اللاعب ذاته في الدقيقة 17.

وكاد رومارينيو أن يفتتح التسجيل للاتحاد في الثواني الأخيرة للشوط الأول عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن العويس وقف له بالمرصاد.

ومع بداية الشوط الثاني واصل العويس حارس الهلال تألقه وتصدى لفرصتين محققتين عن طريق مروان الصحفي وأحمد الغامدي .

وعلى عكس سير اللعب تقدم الهلال بهدف عن طريق الشهران بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء ، سكنت مرمى الحارس عبدالله المعيوف.

وحصل الهلال على دفعة قوية بفعل الهدف، لكن الاتحاد أيضا لم يستسلم وكاد المصري أحمد حجازي أن يدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 74 لولا براعة العويس.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة تعرضه حمد الله للطرد ، ثم سجل مالكوم الهدف الثاني للهلال بعدما تلقى تمريرة متقنة من ميتروفيتش، لينفرد بحارس الاتحاد ويسدد بسهولة في الشباك.

وكان الهلال تصدر ترتيب المجموعة الرابعة في دور المجموعات برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة لنافباخور الأوزبكي، و6 نقاط لناساجي مازانداران الإيراني، في حين بقي رصيد مومباي سيتي الهندي خالياً من النقاط، ثم فاز في دور الـ16 على سيباهان الإيراني بواقع 6 /2 في مجموع المباراتين.

في المقابل تصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني والقوة الجوية العراقي صاحب المركز الثالث، في حين بقي رصيد ايه جي ام كي الأوزبكي خالياً من النقاط، وفاز في دور الـ16 على نافباخور الأوزبكي بواقع 2 /1 في مجموع المباراتين.