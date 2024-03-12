المفتي يحسم الجدل حول حكم الإفطار على مدفع رمضان

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على التساؤلات المثارة حول صحة الإفطار على صوت مدفع الإفطار ‏قبل آذان المغرب.‏

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الاثنين، أن الأذان هو ‏الأساس في تحديد دخول وقت الإفطار، قائلا إن المؤذنين في المساجد يتحرون التوقيتات بدقة. ‏

وأوضح أن هيئة المساحة المصرية حددت توقيتات دقيقة لأكثر من 70 مركزًا نائيا في مصر، لافتا إلى توزيعها ‏بواسطة وزارة الأوقاف على أئمة المساجد لضمان التزام المؤذنين بالوقت المحدد، وذلك بناءً على عدة أسئلة وردت ‏لدار الإفتاء حول اختلاف وقت المغرب بعض المناطق عن وقت القاهرة والإسكندرية.‏

وفي سياق آخر، تحدث مفتي الجمهورية عن شروط صحة الصيام، مؤكداً أن الصوم المقبول هو الذي يقصد به وجه ‏الله تعالى، قائلا إن‎ ‎الصوم عبادة يبتغي بها الإنسان رضا الله تعالى، وعندما يتعبد الإنسان بقلب سليم يحصل على ‏الطمأنينة والسكينة.‏

واستشهد بقول الله تعالى «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، مؤكدا أن من ضمن العبادات التي تطمئن القلوب الصلاة ‏والزكاة والحج والصوم. ‏

وأوضح أن الصوم الحقيقي الذي يقصد به وجه الله تعالى يقي الإنسان من الوقوع في الخطأ أو في أي تصرفات تغضب ‏الله عز وجل، قائلا «إذا تعرض الإنسان لموقف قد يثير غضبه خلال الصيام، فعليه أن يتمالك نفسه ويقول: اللهم إني ‏صائم، فالصيام الحقيقي يؤدي إلى تزكية النفس وتطهيرها من المعاصي».‏