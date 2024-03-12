المفتي يحسم الجدل حول حكم الإفطار على مدفع رمضان

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على التساؤلات المثارة حول صحة الإفطار على صوت مدفع الإفطار قبل آذان المغرب.
وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الاثنين، أن الأذان هو الأساس في تحديد دخول وقت الإفطار، قائلا إن المؤذنين في المساجد يتحرون التوقيتات بدقة.
وأوضح أن هيئة المساحة المصرية حددت توقيتات دقيقة لأكثر من 70 مركزًا نائيا في مصر، لافتا إلى توزيعها بواسطة وزارة الأوقاف على أئمة المساجد لضمان التزام المؤذنين بالوقت المحدد، وذلك بناءً على عدة أسئلة وردت لدار الإفتاء حول اختلاف وقت المغرب بعض المناطق عن وقت القاهرة والإسكندرية.
وفي سياق آخر، تحدث مفتي الجمهورية عن شروط صحة الصيام، مؤكداً أن الصوم المقبول هو الذي يقصد به وجه الله تعالى، قائلا إن الصوم عبادة يبتغي بها الإنسان رضا الله تعالى، وعندما يتعبد الإنسان بقلب سليم يحصل على الطمأنينة والسكينة.
واستشهد بقول الله تعالى «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، مؤكدا أن من ضمن العبادات التي تطمئن القلوب الصلاة والزكاة والحج والصوم.
وأوضح أن الصوم الحقيقي الذي يقصد به وجه الله تعالى يقي الإنسان من الوقوع في الخطأ أو في أي تصرفات تغضب الله عز وجل، قائلا «إذا تعرض الإنسان لموقف قد يثير غضبه خلال الصيام، فعليه أن يتمالك نفسه ويقول: اللهم إني صائم، فالصيام الحقيقي يؤدي إلى تزكية النفس وتطهيرها من المعاصي».