أمير كرارة: لا يمكن خداع الجمهور بمسلسلات رديئة تسوق لها اللجان

أكد الفنان أمير كرارة، أن المسلسل الجيد يفرض نفسه على الجمهور دون الحاجة إلى حملات إعلانية ضخمة، مضيفا أن العمل الجيد لا يمكن لأحد أن يختلف على جودته وقيمته‎.‎

وانتقد خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة ‏والناس» ‏مساء ‏الإثنين، ظاهرة انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسلسلات رديئة، وتدفع ‏الجمهور للاعتقاد بأنها ناجحة، بينما هي في الواقع عكس كذلك‎.‎

وأكد أنه لا يمكن لأي مسلسل رديء أن ينجح مهما استخدمت من حملات الترويج له، قائلا:«المسلسل الحلو ‏بيفرض نفسه، لكن مينفعش يكون في مسلسل سيء جدًا، والناس دافعة فلوس في السوشيال ميديا علشان الكل يتكلم ‏عنه». ‏

وأوضح أن هذه الصفحات تضلل الجمهور لا سيما أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يشاهدون المسلسلات ‏لكنهم يكونون رأيهم عنها من خلال ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «في ناس مبتتفرجش ‏لكن ممكن يشاهد مواقع كاتبة أن المسلسل خطير، ومكسر الدنيا وتستسهل وتقول المسلسل حلو أوي وهو أصلا لم ‏يشاهده».‏

وأشار إلى أنه يتعرض لهذه الظاهرة بشكل متكرر، معقبا: «لو المسلسل سيء واللجان عمالة تدفع أنه يطلع مهما ‏عملوا مش هيحصل مستحيل، بل بالعكس بيدفع علينا فلوس علشان يقول المسلسل مش حلو ومقدمش جديد ‏بتحصل معايا طوال الوقت، في كذا صفحة من فترة معرفش ليه كل أسبوع تنزل عني حاجة».‏

وقال إن حب الناس في الشارع يجعله يتساءل عن هوية الأشخاص الذين يهاجمونه على مواقع التواصل، ‏متابعا:«أنا فرحتي ونجاحي لما بنزل الشارع وأشاهد حب الناس، اللي يشتم براحته، زمان كنت بتضايق حاليا ‏ولا بفكر فيهم ويارب نفضل مضايقنهم كدا علطول».‏