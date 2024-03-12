المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتجار الحشيش بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 12370 جنايات قسم أول العاشر من رمضان لسنة 2023، بمعاقبة شابين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة جوهر حشيش بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهما.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم الأول تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة فيما لاذ الثاني بالفرار، وكان بحوزتهما 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 950 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين في التحقيق.