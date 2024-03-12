محمد سلامة حكما لمباراة الزمالك والجونة والبنا يدير مواجهة الأهلي والبنك

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، حكام مباريات الزمالك والجونة، والأهلي والبنك الأهلي، والمصري وزد، المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أسندت لجنة المسابقات إدارة مباراة الزمالك والجونة، على ستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز إلى محمد سلامة، حكما للساحة، يعاونه الثنائي يوسف البساطي، وحاتم علاء، بينما يتواجد أحمد حمدي حكما رابعا للمباراة.

ويتواجد محمود بسيوني على تقنية الفيديو «فار»، ويعاونه أحمد جمال.

ويدير محمود البنا مباراة الأهلي والبنك الأهلي، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

يعاون محمود البنا الثنائي هاني خيري وخالد السيد، بينما يتواجد محمد يوسف حكما رابعا للمباراة.

ويتواجد محمد الحنفي على تقنية الفيديو «فار» ويعاونه أحمد توفيق طلب.

وأسندت لجنة المسابقات إدارة مباراة زد والمصري، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز، للحكم مصطفى عثمان، يعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد عبد الغني، بينما يتواجد محمد عباس قبيل حكما رابعا للمباراة.

ويتواجد وائل فرحان على تقنية الفيديو «فار» يعاونه هاني عبد الفتاح.