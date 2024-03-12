إسرائيل تهاجم بنى تحتية للجيش السوري تستخدمها جماعة حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مهاجمة بنى تحتية تابعة للجيش السوري تستخدمها جماعة حزب الله.



وقال الجيش في بيان إنه نفذ الهجوم بعد جمع معلومات استخباراتية، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.



وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل ما يحدث على أراضيه ولن يسمح بأي محاولات من شأنها أن تؤدي إلى ترسيخ وجود منظمة حزب الله الإرهابية في الجبهة السورية".

وأعلن الجيش الجيش الإسرائيلي أنه استهدف حوالي 4500 هدف لجماعة حزب الله، معظمها في لبنان ولكنه شن أيضا هجمات على أهداف للجماعة في سوريا، وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 300 من عناصر جماعة حزب الله، من بينهم خمسة من كبار القادة، وأصيب 750 آخرون في الغارات الإسرائيلية، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.