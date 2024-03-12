رنا سماحة تعيش حالة من الانتعاش الفني في حفلات رمضان

تستعد الفنانة رنا سماحة لإحياء عدة حفلات في شهر رمضان الكريم، ومنها حفلتان الأولى يوم 19 مارس من الشهر الجاري في خيمة ع الطاولة في جاليريا 40 في الشيخ زايد، والثانية يوم 26 من شهر مارس الجاري في خيمة ليالي رمضان في الرحاب.

جدير بالذكر إنه كانت رنا سماحة، تستعد لطرح أولى أغاني الميني ألبوم الخاص بها، التي تحمل عنوان "عاملة عبيطة"، التي من المقرر طرحها شهر أكتوبر الماضي.

وأغنية عاملة عبيطة من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب.

وأغنية عاملة عبيطة هي أولى أغاني ميني ألبوم رنا سماحة الجديد، حيث انتهى صناعها من تسجيلها، وتعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، وتقدم خلال الألبوم لون جديد من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور، واختارت رنا أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.

وأغنية طوب الأرض كانت آخر أعمال رنا سماحة، تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني.

وكانت رنا سماحة، أعلنت مؤخرًا عن تأجيل طرح ألبومها الغنائي، بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وكتبت رنا سماحة وقتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "نظرا لما يحدث لإخواننا وأهلنا بفلسطين، قررت تعليق إصدار أغاني ألبومي، وأدعو الله أن يحفظ فلسطين وأهلها من العدو الغاشم".