تظاهرة في لوس أنجلوس تضامنا مع فلسطين ومطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة

تظاهر مئات الناشطين، أمام حفل توزيع جوائز "الأوسكار" السنوي الذي تنظمه "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لتكريم أفضل الأفلام"، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

ورفع الناشطون في هذا الحفل السنوي الذي يحضره كبار الفنانين، والنجوم الأميركيين والعالميين، لافتات تطالب بوقف العدوان، وهتفوا بالعبارات التضامنية مع فلسطين، لا سيما المنددة بفرض الحصار على سكان قطاع غزة.

وتزامنت تلك الاحتجاجات مع بدء توافد النجوم للسير على السجادة الحمراء، فيما كُتب على إحدى اللافتات "في أثناء مشاهدتكم، تتساقط القنابل". كما رفعوا لافتة أخرى كتب فيها: "أوقفوا قتل الأطفال في غزة".