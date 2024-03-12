إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند الكيلو 90 بمركز إدفو شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين بالمعاينة أن الحادث وقع عند الكيلو 90 بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مركز إدفو، وأدى إلى إصابة 15 شخصا.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي "علوان حامد محمد 65 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، عبد الباسط حسين حسب الله 44 سنة، جرح قطعي بالساعد الأيسر، محمد صالح عبد الحفيظ 51 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، محمد عثمان محمد 68 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس، صباح حسين شحات 45 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، بسمة محمد محمود 30 عاما، عايدة حامد محمد 65 سنة، صفاء محمد على 29، ومصطفى محمد أحمد يبلغ من العمر عاما واحدا، وفاطمة صالح عبد الحميد 38 سنة، و4 أشقاء وهم كل من أحمد محمود أحمد على، فاطمة محمود أحمد على، منصور محمود أحمد على، عمر محمود أحمد على، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى النيل التخصصي".

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.