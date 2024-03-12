الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل وزيرين من الحكومة

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أقال الرئيس قيس سعيد وزيري النقل والثقافة، بحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء.

وشملت الإقالة ربيع المجيدي وزير النقل وحياة قطاط وزيرة الشؤون الثقافية، في الحكومة التي يتولى رئاستها أحمد الحشاني.

وكلف الرئيس سعيد سارة الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة مؤقتا.

كما كلف الرئيس سعيد، منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤقتا.

ولم تتضح أسباب الإقالة المفاجئة للوزيرين ،ولكن قطاع النقل العمومي يشهد تدنيا للخدمات.

وعزز دستور 2022 الذي عرضه الرئيس سعيد على الاستفتاء من صلاحياته بشكل واسع بعد أن أطاح بالبرلمان وباقي المؤسسات الدستورية في 25 يوليو 2021.

ويتمتع الرئيس بصلاحية تعيين وزراء وإقالتهم كما أن الحكومة مسئولة أمامه.