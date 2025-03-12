ترامب: مسئولون أمريكيون في موسكو لبحث وقف إطلاق النار بأوكرانيا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، توجه مسئولين أمريكيين إلى موسكو لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن الكرة في ملعب روسيا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين خلال استقباله رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، بالبيت الأبيض.

وأكد ترامب أن المحادثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في مدينة جدة بالسعودية كانت ناجحة، حيث وافقت أوكرانيا على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما.

وأضاف: "حققنا نجاحا كبيرا أمس الثلاثاء في جدة وإذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ، فسيكون لدينا وقف إطلاق نار شامل، الأمر الآن متروك لروسيا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار ترامب إلى توجه بعض المسئولين الأمريكيين إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الاتفاق.

وأضاف: "لدينا علاقات جيدة مع كلا الجانبين، آمل أن نخرج من روسيا بوقف إطلاق نار، وإذا تمكنا من ذلك، أعتقد أنه سيُمهّد الطريق بنسبة 80 بالمئة لوقف هذه الحرب المروعة".

والثلاثاء، شهدت مدينة جدة، انطلاق محادثات أمريكية أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وعقبها أعلن الإعلام السعودي الرسمي موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مع روسيا يستمر لمدة شهر.