أبو الغيط يبحث مع المبعوثة الأممية لليبيا إعادة تنشيط عمل المجموعة الرباعية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، هانا تيتيه، ممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة الجديدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر الأمانة العامة، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها ليبيا.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط رحب بجهود بعثة الأمم المتحدة، مؤكداً على أن الجامعة العربية سوف تستمر في دفع كافة الجهود التي من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبى في الإستقرار والسلام في هذا البلد العربى العزيز.

وأوضح المتحدث أن أبوالغيط ناقش مع تيتيه العمل على تفعيل التعاون الدولي بخصوص الوضع في ليبيا بما في ذلك من خلال إعادة تنشيط عمل المجموعة الرباعية التي تضم كل من (جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقي، والإتحاد الأوروبي).

كما استمع لطرح المبعوثة الأممية حول تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية لدعم عودة الأطراف الليبية لاستئناف حوار بناء فيما بينها.