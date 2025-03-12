الخارجية السودانية ترحب بإدانة الاتحاد الإفريقي إعلان ميليشيا الدعم السريع حكومة موازية

رحبت وزارة الخارجية السودانية ببيان مجلس السلم والأمن الإفريقي الصادر عقب اجتماعه اليوم، والذي تضمن الإدانة الصريحة والكاملة لإعلان مليشيا الدعم السريع وتابعيها إنشاء حكومة موازية.

ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيانه، كل الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان يسعى لتقسيم السودان، وحكم جزء من أراضيه أو مؤسساته.

كما طالب الدول الإفريقية والمجتمع الدولي بالامتناع عن دعم أو مساعدة أي مجموعة مسلحة أو سياسية تسعى لإنشاء حكومة أو دولة موازية في السودان، مؤكدًا أنه «لا يعترف بالحكومة الموازية».

وقالت الوزارة في بيان لها، إن «هذا الموقف القوي يجسد الالتزام التام بالمبادئ التي تأسس عليها العمل الإفريقي المشترك، ومن أهم تلك المبادئ صيانة سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها الإقليمية، ورفض التدخل في شئونها».

وأشارت إلى أن «هذا الموقف المبدئي الحاسم من المنظمة القارية الأم، يأتي تأكيدا للرفض الدولي الكامل لمؤامرة مليشيا الإبادة الجماعية وراعيتها الإقليمية، ومن يأتمرون بأمرها في المنطقة على وحدة السودان وسيادته».

وجدد السودان تقديره لهذه المواقف الواضحة المتسقة مع القانون الدولي، والتي ستكون خير دعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية للدفاع عن سيادته ووحدته وكرامته واستقلاله.