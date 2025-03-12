الكرملين: موسكو بحاجة لمعرفة جميع التفاصيل حول اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال الكرملين، إنه لن يعلق في الوقت الحالي على وقف إطلاق النار المؤقت الذي اقترحته الولايات المتحدة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو بحاجة إلى معرفة جميع تفاصيل الاقتراح قبل الرد علنا.

وأضاف: "أولا، علينا الحصول على هذه المعلومات".

وقد وعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتزر، بتزويد موسكو بجميع المعلومات حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في مدينة جدة الساحلية بالسعودية.

وأعرب الوفد الأوكراني، خلال المحادثات في جدة أمس الثلاثاء، عن استعداده للموافقة على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوما فورا.

وكبادرة حسن نية، ردت الإدارة الأمريكية برفع التجميد المؤقت عن شحنات الأسلحة إلى كييف.

ويُذكر أن روسيا ليست في عجلة من أمرها للرد، إذ تواصل قواتها التقدم على خطوط الجبهة.

ومؤخرا، تمكنت القوات الروسية من التوغل في بلدة سودجا الصغيرة بمنطقة كورسك في غربي روسيا، والتي تُعد أهم موقع تمكن الأوكرانيون من السيطرة عليه خلال هجومهم المضاد المفاجئ العام الماضي.

وأشار بيسكوف، إلى أن هذا يمثل "ديناميكية جيدة".

وعلى الرغم من ذلك، من المقرر إجراء اتصالات بين موسكو وواشنطن في الأيام المقبلة.