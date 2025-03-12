استقرار أسعار الجملة في اليابان

استقرت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وفقا لبيانات البنك المركزي الياباني.
كان محللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 3ر0% شهريا خلال يناير.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال فبراير بنسبة 4% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين مقابل ارتفاعها بنسبة 2ر4% سنويا خلال الشهر السابق.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة للصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا و2ر1% سنويا، بحسب بيان البنك المركزي اليوم الأربعاء، في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 5ر0% شهريا وتراجع بنسبة 6ر1% سنويا.