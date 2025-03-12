 استقرار أسعار الجملة في اليابان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استقرار أسعار الجملة في اليابان


نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 8:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 8:19 ص

استقرت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وفقا لبيانات البنك المركزي الياباني.

كان محللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 3ر0% شهريا خلال يناير.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال فبراير بنسبة 4% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين مقابل ارتفاعها بنسبة 2ر4% سنويا خلال الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة للصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا و2ر1% سنويا، بحسب بيان البنك المركزي اليوم الأربعاء، في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 5ر0% شهريا وتراجع بنسبة 6ر1% سنويا.


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