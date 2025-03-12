قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد لقاء هذا الأسبوع لمتابعة تطورات منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيدًا لطرحها لعمليات التطوير

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن «مستهدفات الدولة في عملية التطوير تشمل الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لتلك المنطقة التاريخية والمعروفة».

وأكمل: «لن نغير في تركيبتها وشكلها، وإنما سنعيد استغلالها ككل التجارب العالمية الناجحة التي طبقت في هذا الشأن بدول أخرى، من أجل الاستفادة من الثروة العقارية الكبيرة الموجودة في تلك المنطقة، وتحويل استخدامها لأنشطة السياحة والفنادق ومناطق إدارية مهمة».

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى عقده اجتماعًا كل أسبوعين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «حياة كريمة».

ولفت إلى اعتزام الحكومة إنهاء المرحلة الأولى بالكامل بحلول يوم 30 يونيو، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية اعتبارًا من العام المالي المقبل.